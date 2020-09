Directiva del Barcelona recibe otro duro golpe, ahora de Koeman: "Yo no soy el malo"

Barcelona, España.- En la primera oportunidad que Ronald Koeman tuvo para ponerse frente a la prensa en las tradicionales conferencias previas a los encuentros, el técnico holandés dejó claro que en el tema de Luis Suárez, la decisión de 'echarlo' no fue enteramente suya, y dejó ver que fue una idea de la directiva comandada por Bartomeu, lo que suma una 'rayita más al tigre' para el hoy odiado presidente.

Koeman tuvo la oportunidad de brindar su primer conferencia pre partido con miras en el encuentro contra el Villareal, el primero de la temporada, en la que habló de Suárez ,de su salida, y también de Messi, sobre su estado de ánimo y el compromiso del argentino para con el club.

El holandés se mostró frontal y no se guardó nada al hablar del tema Suárez, para el cual indicó que él fue directo y respetuoso con el charrúa, pero que lejos de todo lo que se dijo sobre que el uruguayo no entraba en sus planes, fue más bien la directiva quien lo orilló a esta decisión.

Parezco el malo de la película y no lo soy. Le he respetado. No sólo fue decisión mía, sino también del club. Le deseo mucha suerte”, indicó el entrenador.