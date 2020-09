Quedan listos los boletos de los 16 invitados a los playoffs de las Grandes Ligas

Estados Unidos. - La temporada regular 2020 del béisbol de las Grandes Ligas llegó a su final, y ya quedaron definidos los equipos encargados de disputar los playoffs.

En un certamen que estaba en duda por realizarse debido a la pendemia del coronavirus, por única ocasión y debido a la temporada reducida a 60 juegos, serán 16 los conjuntos que accedieron a la Postemporada, que comenzará el próximo martes y finalizará en aproximadamente un mes con el Clásico de Otoño.

Por parte de la Liga Americana son muchas las expectativas que se tienen en esta fase.

Los sorprendentes Tampa Bay Rays tuvieron una gran temporda pero se medirán ante los Toronto Blue Jays en los playoffs. Mientras que las otras series tras series serán Minnesota Twins vs Houston Astros y Oakland Athletics vs Chicago White Sox. Y los siempre favoritos Yankees tendrán en los Cleveland Indians a su primer obstáculo.

Mientras tanto en la Liga Nacional, los Dodgers acabaron con el mejor récord de la MLB, gracias a sus 43 victorias, y se espera que este año si puedan conquistar el campeonato, pero primero tendrán que pasar ante los Milwaukee Brewers. Los otros enfrentamientos del viejo circuito son San Diego Padres vs St. Louis Cardinals, Chicago Cubs vs Miami Marlins y Atlanta Braves vs Cincinnati Reds.

