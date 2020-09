Eto’o: “El mexicano no va a España porque no le hace falta dinero”

Ciudad de México, México.- Samuel Eto’o, exjugador del Barcelona, y embajador de la Liga de España, dijo que el futbolista mexicano tiene todo para jugar en Europa, lo único que lo detiene es el “dinero”.

“Al futbolista mexicano no le hace falta nada para estar en España, le pagan muy bien en México, y no tiene la necesidad de ir por el dinero, pero hay otros a los que no les interesa el dinero y aceptan ir a competir. La Liga mexicana es una de las mejores del mundo, pero los jugadores, algunos prefieren estar en casa que ir a competir fuera”.