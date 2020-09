"No dejaré que me alejen del ring": 'Canelo' demanda a DAZN y De la Hoya por 280mdd

Ciudad de México.- De manera contundente, Saúl 'Canelo' Álvarez se deslindó de los rumores que señalan que teme enfrentar a peleadores como Calum Smith o Billy Joe Saunders, y prácticamente echó toda la culpa a DAZN y a su promotor Óscar de la Hoya, a quienes demandó por incumplir su contrato y pretende un pago de 280 millones de dólares.

Soy el número uno libra por libra del mundo. No tengo miedo a ningún oponente en el ring y no voy a dejar que las fallas de mi plataforma de distribución o promotores me mantengan lejos del ring", alegó el jalisciense.