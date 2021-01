James Harden canjeado a Brooklyn Nets en mega cambio de cuatro equipos

Houston, Estados Unidos.- Los Brooklyn Nets acordaron adquirir al tres veces campeón anotador James Harden de los Houston Rockets, un acuerdo que lo reúne con Kevin Durant y le da la jugada que ha buscado durante semanas, dijo una persona con conocimiento de la situación.

Harden irá a los Nets como parte de un acuerdo de cuatro equipos que también involucra a Indiana y Cleveland, según la persona que habló con The Associated Press el miércoles bajo condición de anonimato debido a que el canje no se ha completado por parte de la NBA.

Al menos cuatro selecciones de draft y cambios de selección adicionales también son parte del trato, dijo la persona. Otros jugadores clave: Victor Oladipo va de Indiana a Houston y Caris Levert va de Brooklyn a Indiana, dijo la persona, y agregó que Cleveland también fue parte del intercambio masivo.

El acuerdo se llegó a menos de 24 horas después de que Harden pareció pronunciar un discurso de despedida tras la derrota de los Rockets ante Los Angeles Lakers el martes por la noche.

“Simplemente no somos lo suficientemente buenos ... Amo esta ciudad. Literalmente he hecho todo lo que puedo ”, dijo Harden el martes por la noche. “Quiero decir, esta situación es una locura. Es algo que no creo que se pueda arreglar ".

No pudo, y ahora se ha ido.

Los Rockets comienzan una gira de tres juegos el jueves por la noche con el primero de dos juegos consecutivos contra San Antonio. Los Nets, que ahora tienen un Big 3 propio con Durant, Harden y Kyrie Irving, o lo harán cuando Irving regrese al equipo, jugaban en Nueva York contra los Knicks el miércoles.