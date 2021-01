Julio César Chávez 'estalla' en contra de David Faitelson: "Ya déjate de decir m..."

Ciudad de México.- Después de la polémica que levantó el exboxeador Mike Tyson afirmando que Julio César Chávez era mejor que Floyd Mayweahter Jr. el conductor deportivo David Faitelson mencionó en redes sociales que el campeón mexicano hubiera sido derrotado por Mayweather

ni en 140, ni en 147, ni en aquí ni en Marte le hubiese ganado", escribió el comentarista deportivo.

Estoy totalmente de acuerdo con Mike Tyson.

Julio César Chávez fue un boxeador más completo que Floyd Mayweather Junior. La complejidad del estilo de Maywather lo hacia especial… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) January 15, 2021

Chávez no tardó en responder afirmando que él hubiera derrotado a Floyd Mayweather en las 140 libras, por lo que Faitelson respondió que se basaba en lo que sucedió ante Pernell Whitaker, a lo que el expúgil no soportó y explotó pidiéndole que "no dijera ma..."

De este modo, fanáticos del boxeo y seguidores de Chávez no dudaron en aportar su opinión y llenaron de memes las redes refiriéndose a la polémica conversación en Twitter, señalando que Faitelson una ves más quedó como un payaso.