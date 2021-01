Los Jacksonville Jaguars ya tienen ‘domador’ para a próxima campaña NFL

Jacksonville, Estados Unidos.- Urban Meyer y los Jaguars de Jacksonville están cerca de “finalizar” un acuerdo para que el laureado entrenador universitario asuma las riendas del equipo, informó una persona con conocimiento de las negociaciones.

La persona habló el jueves con The Associated Press bajo la condición de preservar el anonimato porque el acuerdo no había sido cerrado. La persona dijo que eso pudiera ocurrir pronto.

Meyer dejaría la cabina de comentarista y regresaría a las bandas tras una ausencia de dos años causada por problemas de salud.

Meyer, de 56 años, era el favorito del dueño del equipo Shad Khan para el puesto y Khan esperó casi una semana para tomar la decisión. Los dos se reunieron el viernes en el yate de Khan en Miami y de nuevo el miércoles. Contratar al veterano entrenador, con tres títulos nacionales en el fútbol americano universitario, significaría una nueva dirección para una franquicia que ha perdido 105 de 144 partidos desde que Khan la adquirió en 2012.

Meyer tuvo una marca de 187-32 con Bowling Green (2001-02), Utah (2003-04), Florida (2005-10) y Ohio State (2012-18). Es séptimo en porcentaje de victorias en el fútbol americano universitario.

Jacksonville tiene la vacante más atractiva en la NFL. Los Jaguars dispondrán de 11 selecciones en el próximo draft, incluyendo cinco entre los primeros 65 y con casi 100 millones de dólares para gastar bajo el actual tope salarial. Y Khan, un multimillonario empresario, es alguien paciente y ávido de gastar en grande.