"No es un fracaso": Zidane rompe el silencio tras perder ante Athletic de Bilbao

Madrid, España.- El entrenador Zinedine Zidane, rompió el silencio tras su derrota contra el Athletic de Bilbao con un marcador 2-1, al considerar que no fue un fracaso, pues ahora hay que cambiar la mentalidad.

No es un fracaso, fracaso es no intentarlo, no darlo todo en el campo, nosotros siempre damos... La vida es así, queremos intentar ganar siempre, pero no se puede ganar siempre", dijo.