Tras paso infortunado por Arsenal, Özil ahora es jugador del Fenerbahce

Estambul, Turquía.- Mesut Özil se despidió de sus compañeros del Arsenal y viajó a Turquía el domingo para sumarse al Fenerbahce en un intento por reflotar una carrera que se marchitó en Londres.

El exmediocampista de la selección de Alemania, que es de ascendencia turca, no había jugado con el Arsenal desde marzo, al caer en desgracia con el el técnico Mikel Arteta, algo atribuido a la carga de trabajo del jugador.

Estoy muy emocionado. He dicho que soy un hincha de Fenerbahce. Me siento muy contento por venir a Fenerbahce”, dijo Özil en una entrevista telefónica con la cadena turca BBO Sports. “Dios me ha dado la oportunidad de vestir el uniforme de Fenerbahce siendo un aficionado de Fenerbahce. Haré lo mejor por el equipo”.