Francisco Cervantes, el entrenador sonorense que noquea al cáncer y busca un título mundial

Ciudad Obregón, Sonora. - "Nada ni Nadie te golpeará más duro como la vida", es una frase muy aclamada y que se escucha constantemente en el mundo deporte de los puños y que representa perfectamente la historia de Francisco Cervantes, uno de los entrenadores de boxeos más destacados del estado de Sonora.

El ‘Profe’ tiene una gran trayectoria dentro del deporte, desenvolviéndose como preparador físico y como entrenador de boxeo, en donde se destaca la gran confianza que le tiene a sus pugilistas y la exigencia que las da día a día.

Cervantes empezó a practicar el box con la leyenda cajemense, Víctor 'Chino' Barrón, pero justamente cuando vivía su mejor momento en esta disciplina, la vida le dio un duro golpe, ya que Francisco tuvo que luchar con una terrible enfermedad como lo fue el cáncer.

Un día me sentía muy mal, me fui a checar, pero lastimosamente me dijeron que era cáncer en un riñón. Sentí que el mundo se me vino encima, sinceramente yo siempre he vivido del ejercicio, y que los doctores me dijeran que tenía que abandonar todo eso, fue un momento muy difícil. Yo creo que fue una prueba muy fuerte que me tocó a mí".