Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en riesgo de volver a ser cancelados

Ciudad de México, México.- Los Juegos Olímpicos de Tokio están en riesgo de volver a ser cancelados, debido a la pandemia de Covid-19.

El gobierno japonés se habría reunido en secreto para determinar que el evento deportivo tiene que suspenderse por el coronavirus y que ya empezó la logística para ser sede en el 2032, después de París (2024) y Los Ángeles (2028), reportó ‘The Times’.

“Según un alto miembro de la coalición gobernante, hay acuerdo en que los Juegos, ya postergados un año, están condenados. El objetivo ahora es encontrar una forma de anunciar la cancelación que salve las apariencias y que deje abierta la posibilidad de que Tokio sea el anfitrión en una fecha posterior. ‘Nadie quiere ser el primero en decirlo, pero el consenso es que es demasiado difícil’”, dijo la fuente. “Personalmente, no creo que vaya a suceder”, explicó el rotativo británico.

Desde hace unos días, se ha informado que el 80 por ciento de los japoneses creen que la cita no se celebrará o no debería celebrarse ante el aumento de los contagios, según sondeos recientes en Japón.

Este mismo jueves, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) sentenció que “en este momento, no tenemos ninguna razón para creer que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 no será inaugurados el 23 de julio. Es por eso que no hay un plan B y es por eso que estamos totalmente comprometidos a hacer que estos juegos sean seguros y exitosos”.

Horas después, ‘The Times’ destapó lo que se conversó entre las autoridades niponas.