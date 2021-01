Tensión en Coapa: Futbolistas del Club América pelean en redes sociales

Ciudad de México.- Aunque es común que en los equipos de futbol existan rencillas entre jugadores del mismo club, es extraño que suelan mostrar sus inconformidades en redes sociales como ocurrió con unas futbolistas del Club América que dejaron ver sus diferencias y crearon tensión en Coapa.

A través de Twitter, la futbolista del Club América, Jaidy Gutiérrez, hizo una publicación que para nada gustó, ni en el seno de Coapa ni en la afición, pues la arquera de las ‘Águilas’ escribió un mensaje agresivo en contra de una de sus compañeras.

Te puede interesar: Guillermo Ochoa lamenta la muerte de miembro de la Selección Mexicana de Futbol

Yo no vengo a ser tu maestra, yo vengo a trabajar por mi equipo y a superarme a mí, no me vengo a estar comparando contigo! Mi trabajo habla #notesubasaesanubeimaginariaN”, fue el mensaje de Jaidy Gutiérrez.