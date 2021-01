La NBA busca salvar el All-Star del Covid-19; las votaciones arrancan este jueves

Nueva York, Estados Unidos.- La votación del Juego de Estrellas de la NBA comienza este jueves, sin ninguna determinación final aún si habrá un Juego de Estrellas real esta temporada.

La liga dijo el miércoles que “las discusiones sobre un posible Juego de Estrellas de la NBA están en curso”. The Associated Press informó el lunes que se ha hablado de tener un Juego de Estrellas que beneficiaría históricamente a las instituciones negras y al alivio del COVID-19, aunque no se ha finalizado ningún plan.

Pero la liga también quiere que los jugadores dignos de ser nombrados All-Stars esta temporada obtengan su merecido, ya sea que se juegue o no. La votación comienza al mediodía del este del jueves y se extenderá hasta las 11:59 p.m., hora del este, el 16 de febrero.

El proceso será el mismo que en los últimos años: los titulares All-Star serán seleccionados en una fórmula que es 50 por ciento basada en la votación de los fanáticos, 25 por ciento según los votos de un panel de medios y 25 por ciento según los votos de los jugadores de la NBA.

Los fanáticos pueden votar en una variedad de métodos, incluida la aplicación NBA, NBA.com y Twitter.

Fuente: AP