Alerta en el América: Este es el estado de salud de Diego Lainez tras confirmar que tiene Covid-19

Ciudad de México.- En las últimas horas las malas noticias sobre el estado de salud del jugador mexicano del Betis de España, Diego Lainez han sido reveladas, luego de que se anunciara que el delantero presentaba síntomas relacionados al Covid-19, fue el mismo futbolista mexicano quien confirmó la noticia.

A través de sus redes sociales, el exjugador del Club América anunció por medio de sus historias en Instagram que los resultados de la prueba de Covid-19 habían sido positivos, por esta situación el nacido oriundo de Tabasco estará fuera de las canchas durante varios días.

Hola amigos quiero informarles por este medio que he dado positivo por coronavirus. Me encuentro bien, aislado en casa, con síntomas leves. Triste por el momento en el que llega y no poder estar con el equipo, pero regresaré más fuerte y con más ganas", escribió el canterano del América.