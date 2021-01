Entrevista Exclusiva: Alejandra 'Rockera' Guzmán promete traer el título mundial a Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora. - Ser campeón del mundo es la gloria, el sueño, el deseo de cada boxeador y Alejandra Guzmán se encuentra a días de hacer historia en el deporte de los puños, pues la de Cajeme tiene la oportunidad de ser la primera campeona mundial del Estado de Sonora.

La famosa 'Rockera', como es conocida por el mundo del deporte, habló exclusivamente para TRIBUNA, sobre esta gran pelea que tiene el próximo 6 de febrero en Hermosillo, Sonora.

Para poder cumplir su sueño, Alejandra tendrá que superar a la actual monarca mundial Super Gallo del CMB, Yamileth 'Yeimi' Mercado, en un choque que promete una guerra.

El duelo entre estas dos boxeadoras mexicanas se dio a conocer a través de la promotora Zanfer y por el mismo Consejo Mundial de Boxeo, en los ‘Martes de Café’, en la cual el presidente del organismo, Mauricio Sulaimán, vaticinó que será una gran pelea la que se llevará a cabo en Hermosillo.

¿Cómo asimilaste esta noticia de que vas a pelear por el título? Sabemos que era la oportunidad que querías desde que iniciaste tu carrera.

Estoy emocionada, tengo sentimientos encontrados, es la oportunidad que siempre quería, todos los que estamos en el medio, esperamos esta gran oportunidad, mi manager y mi equipo estuvieron tocando puertas, nos abrieron esta oportunidad y estamos listos para subir al ring. Vamos a poner en práctica todo lo que sabemos y los meses de preparación que tengo, me siento en muy buenas condiciones, no pienso dejar ir ese título mundial, vamos con todo", declaró Alejandra Guzmán sobre su pelea por el campeonato.

A pesar de que la pelea se programó con pocas semanas de anticipación y será sin afición en las gradas ¿Te sientes confiada de coronarte campeona mundial y llevar el título a Ciudad Obregón, Sonora?

Desgraciadamente se me da la oportunidad ahora que no hay gente en las gradas, será extraño no contar con la afición que me apoya, pero nosotros vamos a dar lo mejor, dejaré todo arriba del ring para salir con la victoria". Añadió.