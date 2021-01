Tras matar a una pareja en accidente, Joao Maleck afirma que le pudo haber pasado a "cualquiera"

Guadalajara, Jalisco.- Este viernes, el futbolista Joao Maleck, mediante una entrevista indicó que lo que le ocurrido el pasado 22 de junio del 2019, cuando mató a una pareja de recién casados en un accidente automovilístico, le puede pasar a cualquiera.

Lo primero que se me vino a la mente, han habido muchas versiones, sucedió esto y lo otro, pero yo nunca me desatendí de la otra parte. Lo primero que hice al bajarme y preguntar cómo estaban, obviamente. Entiendo que fue mi responsabilidad pero hasta cierto punto; a lo mejor la gente no sabe, es una cuestión de diferentes puntos de vista, fue algo que le pudo haber pasado a cualquiera", dijo.