A los 'Wolves' les urge el regreso de Raúl Jiménez; suman una nueva derrota

Londres, Inglaterra.- La derrota de este sábado 30 de enero del Wolverhampton ante el Crystal Palace, no hizo más que confirmar la necesidad y urgencia que tiene el club inglés de que regrese el mexicano Raúl Jiménez, pues desde que no puede jugar por su lesión en la cabeza, los 'Wolves' no tienen ni pies ni cabeza.

Con el transcurrir de las jornadas de la Liga Premier, se acentúa la importancia que tiene el delantero mexicano para su 'Manada', pues la derrota de 1-0 ante el Crystal Palace de este fin de semana es una más de las 7 que llevan casi en fila desde que Jiménez no puede estar en la cancha.

FINAL | #CRY 1-0 #WOL



El gol de Eberechi Eze le da los tres puntos a los locales. #CRYWOL



?uD83DuDC3A pic.twitter.com/QaQCELodbb — Wolves Español (@WolvesEspanol) January 30, 2021

Desde que Raúl Jiménez tuvo que abandonar la cancha, conmocionado tras un choque de cabezas ante David Luiz en el duelo del Wolverhampton ante el Arsenal, el mexicano no ha tenido participación con los 'Wolves', que del 29 de noviembre a este 30 de enero, suman 11 partidos sin el hidalguense.

De estos 11 partidos, los 'Wolves' han sumado 7 derrotas ante Liverpool, Aston Villa, Burnley, Manchester United, Everton, West Brom, y la más reciente ante Crystal Palace.

En solo 3 encuentros han podido arrebatarle puntos a Tottenham, Brighton y Chelsea, a quienes por cierto son el único equipo a quienes han podido derrotar en estos 11 partidos.

