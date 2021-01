Juan Reynoso, en busca de un defensa para Cruz Azul como primer refuerzo

Ciudad de México.- El técnico Juan Reynoso, afirma que quiere como refuerzo a un defensa por izquierda luego de la salida de Igor Lichnovsky a mediados del Guard1anes 2020.

Agradezco que la directiva ha sido muy clara. Primero (quiero) conocer a todos porque uno los conoce como rival pero no los conoce en el día a día, quiero verlos competir, que no me apresure a tomar una decisión de baja, haremos una evaluación", dijo.