Isaac Paredes en duda para jugar la temporada 2021-2022 de la LMP con Venados

Mazatlán, Sinaloa.- 'El campeón bate' de la temporada pasada de la Liga Mexicana del Pacífico, Isaac Paredes no ha podido llegar a un acuerdo con los Venados de Mazatlán para jugar este torneo.

El pelotero de los Tigres de Detroit de las Grandes Ligas, informó en sus redes sociales que no se ha arreglado económicamente con el equipo del Puerto.

“Al parecer no se ha llegado a ningún acuerdo con el equipo de Venados de Mazatlán. A toda la afición de Mazatlán que me está preguntando que si iré o no, todavía no es seguro que estaremos por allá. Una disculpa y bendiciones mi gente”, escribió Paredes en redes sociales.