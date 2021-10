Mexicali hace valer su 'nido' y se queda con la serie ante Charros

Comparta este artículo

Mexicali, Baja California.- En entradas extras, pero los Águilas de Mexicali vuelan alto en su 'nido' venciendo 4-3 a los Charros de Jalisco y de esta manera logran asegurar su primera serie en casa en la presente campaña de la LMP.

Berny Heras fue el héroe de la noche, conectando sencillo remolcador en el décimo episodio y dejar en el terreno de juego a los tapatíos.

Tito Polo y Ronnier Mustelier también se hicieron notar con los 'emplumados' impulsando una carrera cada uno.

Por parte del equipo visitante, Japhet Amador se trajo la primera de la noche, mientras que un wild pitch de Ernesto Zaragoza le dio la segunda a los Charros.

El zurdo Thomas Melgarejo se fue sin decisión, lanzó durante 6 entradas 1 tercio, con 6 imparables, 2 carreras (limpias), no otorgó base por bola y ponchó a 1 contrario, continuaron en la loma los relevistas Ernesto Zaragoza, Enrique Burgos y Jake Sánchez (1-0) con la victoria.

Por su parte, Adrián Guzmán no entrará dentro del récord, su labor se resume en 6 episodios completos, permitió 1 imparable, no concedió pasaporte alguno, no le anotaron carrera y abanicó a 3, siguieron en relevo Alexandro Tovalin, Fernando Cruz, Roberto Osuna y Oswaldo Martínez (0-1) con el revés.

Para el tercero y último de la Serie Rosa, Los Águilas enviarán al montículo a Miguel Peña (0-1, 3.38), quien se medirá en duelo monticular a Orlando Lara (1-0. 0.00) en duelo pactado a las 18:00 horas del centro de México.



Fuente: LMP