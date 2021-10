¡Otra vez no! FIFA podría vetar Estadio Azteca por gritos homofóbicos en el México-Canadá

Ciudad de México.- La FIFA inició una investigación contra México después de los gritos homofóbicos escuchados en el partido contra Canadá en el estadio Azteca, correspondiente a las Eliminatorias para Qatar 2022, lo que podría derivar en un partido a puerta cerrada más para la Selección.

El Tri ya había sido castigado con el veto en la presente eliminatoria debido a los gritos escuchados durante el Preolímpico de Concacaf realizado en Guadalajara a principios de año, sanción que se cumplió en el partido inicial de clasificatorio al Mundial frente a Jamaica.

En caso de que las investigaciones arrojen que sí hubo grito, la sanción sería otro partido a puerta cerrada o sólo una multa, puesto que ahora si se aplicaron correctamente los protocolos.

Apenas ayer 20 de octubre, Gianni Infantino, presidente de FIFA, llamó "costumbre idiota" a los gritos homófobicos que se escuchan en los partidos cuando juega México, pero reconoció el trabajo de la Femexfut para erradicar la conducta.

Sé que la Federación Mexicana de Futbol, con su presidente y los equipos, trabajan en erradicar estas costumbres idiotas, discriminatorias en los estadios, tenemos que ir, enfadarnos, celebrar, pero no tenemos que insultar. Esto no está bien. Todos los que no quieren ver, todos los que quieran vivir en la época de las piedras, que se queden afuera de los estadios", dijo.