¡Buscan un hogar! Jugadores de este equipo usan playeras con caritas de perros en adopción

Nashville, Estados Unidos.- Para ayudar a que un grupo de perritos sean adoptados por una familia, jugadores de los Titanes de Tennessee de la NFL usaron playeras con las caritas de estas mascotas que están listas para recibir mucho amor.

Liderados por el mariscal de campo titular Ryan Tannehill, los miembros del equipo de Tennessee se unieron a la edición número 13 del programa Adoption Weekend con Mars Petcare.

"Soy una persona de perros, amo a los perros, siempre he tenido. De hecho, he tenido un perro desde que era pequeño. Recuerdo haber ido a un refugio cuando tenía cinco o seis años y haber elegido a nuestra mascota familiar, Freckles. Lo tuvimos durante unos 13 años, creo. Era un gran perro y parte de la razón por la que me siento muy bien por apoyar la adopción de mascotas", relató el quarterback.