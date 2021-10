¡Bateada! Futbolista mexicano rechaza jugosa propuesta de Salma Hayek: "Trató de persuadirme"

Ciudad de México.- El futbolista del Ajax Edson Álvarez reveló que Salma Hayek lo buscó el verano pasado para hacerle una propuesta que nada tenía que ver con la actuación, pero que pudo cambiar la carrera del seleccionado nacional.

Sí, es cierto. Me llamó una conocida compatriota mexicana y trató de persuadirme para que viniera a Francia. Eso me sorprendió y me halagó, pero mi elección por el Ajax era segura y se lo expliqué", dijo al De Telegraaf.