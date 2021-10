¡Y esto apenas comienza! Jorge Soler hace historia con cuadrangular en la Serie Mundial

Comparta este artículo

Houston, Estados Unidos.- Jorge Soler y los Bravos no perdieron tiempo para hacer historia en la Serie Mundial del 2021 contra los Astros el martes en el Juego 1.

En conteo de 2-0 ante el zurdo dominicano Framber Valdez, el cubano Soler disparó un jonrón solitario por el jardín izquierdo del Minute Maid Park.

Se trata del primer cuadrangular en la primera visita al plato de una Serie Mundial. En cuatro ocasiones anteriores, un bateador había volado la cerca en la primera visita al plato de su equipo, pero en el cierre del primer inning. En esta ocasión, Soler, jugando en la ruta con Atlanta en Houston, fue el primer bateador del primer partido del Clásico de Otoño.

Los otros que han dado jonrón siendo el primer bateador de su equipo en una Serie Mundial, pero en el cierre de la primera entrada, son Chris Taylor (2017, Dodgers vs. Astros), el venezolano Alcides Escobar (2015, Reales vs. Mets), Dustin Pedroia (2007, Medias Rojas vs. Rockies) y Don Buford (1969, Orioles vs. Mets).

El batazo de Soler del martes fue ante un sinker de 93.3 millas por hora de Valdez. Tuvo una velocidad de salida de 105.0 mph y una distancia estimada de 382 pies.

Fuente: MLB.com