¡Explota el Travieso Arce! Lamenta críticas hacia Canelo: "Si fuera borracho sería ídolo"

Ciudad de México.- El ex boxeador Jorge 'Travieso' Arce arremetió contra los críticos de Saúl 'Canelo' Álvarez, quienes cuestionan su desempeño arriba del ring y no valoran sus éxitos, defendiéndolo de aquellos que dudan de su calidad.

He recibido muchas críticas porque me preguntaron a mí, ¿qué necesitaba Canelo para ser ídolo? Yo les dije que me gustaría verlo en una guerrita, en una pelea dura. Sin embargo, para mí, para mi gusto, esta pelea fue muy buena, ganó por nocaut, yo le aposté que ganaba por nocaut y así fue, se me hizo muy buena pelea", manifestó.