El seleccionado 'Chaka' Rodríguez denuncia amenazas contra su familia tras derrota ante EU

Ciudad de México.- El seleccionado nacional Luis Rodríguez denunció a través de su Instagram las amenazas que su esposa recibió por la misma vía de parte de un sujeto identificado como Miguel, quien criticó la actuación del futbolista de Tigres en el Tricolor.

El 'Chaka' compartió las capturas a sus redes sociales, donde se pueden observar los fuertes comentarios que el "seudoaficionado" hizo para la familia del jugador, por lo que lo invita a dejar de lado estas agresiones.

Put… tronco de mierda, ya aléjate de la selección si no va a tocar matar y violar a tu put… madre y a tu put… esposa, y a tus hijos, ahí luego te los mando en bolsas negras”, dice el terrible mensaje.

Ante estas amenazas, Rodríguez, quien profesa la religión cristiana, respondió tranquilamente al sujeto, asegurando que no justifica las agresiones pero entiende la frustración del aficionado, a quien le pide dejar todo por la paz.

Miguel soy el esposo de la mujer a la que le escribiste… Entiendo que mi trabajo en Selección pueda causar todo esto en ti… No lo justifico, pero lo entiendo… Te pido por favor que no le escribas más a mi esposa: Violar y matar son palabras muy crueles Miguel, no nos merecemos esto y mucho menos incluir a la familia, espero de verdad que esto quede aquí, Dios te bendiga", manifestó el 'Chaka'.