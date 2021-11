Tigre 'Chacho': "No estoy traicionando a nadie; mi cuerpo está en Culiacán, mi corazón en Obregón"

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Después de la polémica que generara entre la afición obregonense las imágenes en redes sociales del ‘Tigre Chacho’ vistiendo la casaca de los Tomateros de Culiacán, la popular mascota sale al paso para aclarar su situación en la presente campaña de la Liga Mexicana del Pacífico.

Gabriel Jiménez, quien da vida al personaje de ‘Chacho’ declaró que fue la directiva del club de Sinaloa quien se acercó a él para solicitar sus servicios y encabezar este nuevo proyecto.

“Yo me encontraba descansando, recibí una llamada de la directiva de Tomateros, me hicieron la invitación y acepté, estoy muy contento de estar en una institución que yo siempre he respetado”.

Sin embargo, ante la inconformidad que generó entre la afición de los Yaquis de Obregón al verlo con la nueva piel ‘guinda’, la famosa mascota reveló que entiende la molestia de la gente; pero al igual deja en claro que es su trabajo y que fue la escuadra ‘culichi’ la única del circuito invernal que lo buscó.

Sí, me pongo triste; yo no fui traidor, yo ya no tenía trabajo, no tenía planes con la directiva de Yaquis, es por eso que con gusto acepté la petición de Tomateros. Yo quiero mucho a Ciudad Obregón, viví grandes momentos; mi familia es de Obregón, la verdad es que sí tengo sentimientos encontrados, porque yo jamás quise salir del club (cajemense)”.

Por otra parte, el propio ‘Gabo’ (Tigre Chacho) señaló que el portar la piel de Yaquis es de lo mejor que ha pasado por su carrera y admite tener buena relación con los directivos del equipo, a pesar de ya no trabajar juntos.

“Tengo una buena relación con la directiva cajemense; me tocaron varios títulos con la institución, fueron más de 15 años en Obregón, es obvio que siempre tendré a Yaquis muy dentro de mi corazón”, aclara Gabriel.

Fuente: Andrey Elias/ Tribuna