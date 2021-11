'Canelo' Álvarez asegura que para él no hay límites: "Ni siquiera yo sé cuál es"

Ciudad de México.- Aunque hizo historia al convertirse en el primer campeón mundial indiscutido de las 168 libras y es el monarca mundial en cuatro divisiones, Saúl Álvarez busca hacer crecer su leyenda en el boxeo.

El próximo reto para 'Canelo', quien tiene una marca de 51-1-2, con 39 knockouts, es convertirse en el primer campeón mexicano en cinco divisiones, cuando se suba a las 200 libras en el peso Crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al actual monarca Ilunga Makabu.

En ese sentido, el pugilista tapatío aseguró en la clausura de la 59 Convención del CMB que para él "no existen límites" y que ni siquiera sabe él sabe cuándo llegará a su punto máximo.

Álvarez iniciará las negociaciones con el peleador congoleño para disputar el campeonato en una pelea pactada para mayo. De concretarse el combate, Canelo se convertirá en el primer boxeador mexicano en disputar el título mundial de peso crucero.

Hace un año dije que Crucero no y aquí estamos, entonces no creo (llegar a peso Completo) pero ya con Eddy (Reynoso) ni sé a veces. No creo, no es posibilidad, mi cuerpo no da para eso", manifestó.