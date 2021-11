Ya se hartó: Javier Aguirre pediría a la Liga MX dirigir sin cubrebocas por ser "incómodo"

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- El entrenador Javier Aguirre manifestó lo incómodo que es para los entrenadores el uso de cubrebocas durante los partidos, por lo que reveló que tras el empate a cero entre Rayados y Atlas, habló con su colega Diego Cocca, para pedir a la Liga MX les permita dirigir sin tener que utilizarlos.

Le comenté a Diego de los tapabocas. Tenemos que usar los tapabocas y le dije ‘si no habría forma que nos juntemos y pidamos a la Liga que nos deje dirigir son tapabocas, porque es bastante incómodo", señaló el ex DT de la Selección Mexicana.

Por otro lado, el Vasco reconoció que al equipo de Monterrey le costó trabajo enfrentarse a la sólida defensa de los Zorros, aunque opinó su equipo fue mejor en el segundo tiempo.

Fue un partido interesante. Es difícil hacerles daño, todo el año lo han demostrado, durante 15 partidos les hicieron seis goles, eso habla muy bien de este equipo. Nos costó, pero en la segunda parte fuimos mejores", comentó.

Aguirre expresó que buscarán ir al estadio Jalisco este sábado 27 de noviembre a lograr el triunfo que les dé la posibilidad de pasar a la siguiente ronda, con la intención de alcanzar el campeonato.

"Ganar, no hay más. Como fue el sábado, no hay mañana. Estamos a 90 minutos, el que gane se mete. Esa es la lectura, sabíamos que era a 180 minutos, pero no hay de otra más que ganar", dijo.

