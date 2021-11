Chivas jugaría partido amistoso contra este equipo de la Premier League

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Como parte de la conmemoración del Día contra la Violencia de Género, Jon Benjamin, embajador del Reino Unido en México, visitó el estadio Akron, donde convivió con los directivos de Chivas, entre ellos Amaury Vergara.

Si bien el motivo principal de la reunión era el apoyo a la campaña contra la discriminación y violencia contra la mujer "He for She", el líder del Rebaño Sagrado habría dialogado con el embajador británico sobre la posibilidad de un enfrentamiento entre su equipo y otro inglés.

Mediante un comunicado emitido por el club en redes sociales, el Guadalajara indicó que su posible rival para este partido sería el West Ham United, donde militó el también exChiva Javier 'Chicharito' Hernández y del cual es aficionado Benjamin.

El embajador Jon Benjamin y Amaury Vergara hablaron sobre la posibilidad de organizar un partido de exhibición entre el West Ham United y las Chivas Rayadas del Guadalajara”, dice el texto.

Esta no sería la primera vez que los rojiblancos se enfrenten a un equipo de la Premier League, pues en 2016 lo hicieron ante el Arsenal y en 2010 ante el Manchester United, que fue el encuentro con el que se despidió a 'Chicharito' que emigraba a jugar al futbol inglés.

Fuente: Récord