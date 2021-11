Honor a quien honor merece: Lionel Messi se lleva su séptimo Balón de Oro al mejor jugador

Comparta este artículo

París, Francia.- El argentino Lionel Messi se alzó este día con el séptimo Balón de Oro de su carrera, en un premio que la revista France Football otorgó frente a los asistentes del Theatre du Chatelet en París.

Hace dos años dije que eran mis últimos años y hoy me toca estar otra vez acá. Después de eso me empezaron a preguntar cuándo me iba a retirar. La verdad que hoy me toca estar en París y estoy muy feliz de estar acá y muy ilusionado. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos, no sé cuánto me queda pero espero que sea mucho, porque disfruto muchísimo del futbol", expresó tras recibir su premio.

El actual futbolista del París Saint Germain y ex del Barcelona se impuso al favorito de muchos, Robert Lewandowski del Bayern Munich que quedó segundo, seguido por el brasileño del Chelsea Jorginho, el francés del Real Madrid Karim Benzema y su compatriota N’Golo Kante del Chelsea.

Decirle a Robert que es un honor pelear con él, te mereces el Balón de Oro. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo que es el ganador y creo que France Football debería habértelo dado el año pasado y ojalá puedan dártelo. Fuiste el gran ganador, mereces tenerlo en tu casa”, dijo al jugador polaco.

De esta forma, el argentino de 34 años se afianza en el liderato de la premiación, por encima de Cristiano Ronaldo, que tiene cinco y en esta edición se tuvo que conformar con la sexta posición de las votaciones, Michel Platini, Johan Cruyff y Marco Van Basten, con tres cada uno.

Después de que en el 2020 no hubiera una premiación debido a la pandemia, Messi suma otro trofeo más a los que logró en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019.

En la que fue su última temporada con el Barcelona había conquistado al Copa del Rey, así como la Copa América con la selección argentina tras ganarle a Brasil en la final disputada en el Maracaná. También fue parte del equipo Ideal de la Champions League y fue el máximo goleador de La Liga.

"Quiero agradecer a todos mis compañeros de Barcelona y París, y especialmente a compañeros y cuerpo técnico de la selección. Varias veces me tocó ganar este premio y me daba la sensación de que me faltaba algo, tenía esa espinita guardada, y este año me tocó cumplir el sueño que me faltaba, llegó y gran parte de los este premio es por lo que hicimos en la Copa América", manifestó.

Fue su gran amigo Luis Suárez quien le dio el premio, justo después de que se compartiera un emotivo video en el que hablaron sus hijos, algunos de sus amigos y Sergio ‘Kun’ Agüero.

Fuente: Marca e Infobae