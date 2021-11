Ponce: "Para Chivas, lo único que salva su torneo es ganar el título de la Liga MX"

Comparta este artículo

Guadalajara, México.- Consciente que como equipo han quedado a deber, que han sido una vergüenza en el Apertura 2021, que están lejos de la mayoría de los objetivos que se han trazado, Miguel Ponce aceptó que lo único que puede tener contenta a la afición es ganar el título, ya que estar peleando el repechaje no es lo ideal y con mucho peligro de quedar fuera.

“La verdad que no, lo que salvaría el torne es salir campeones, haciendo una buena Liguilla porque realmente Chivas no está para simplemente ganar un partido o para avanzar a repesca, nosotros estamos para ser campeones y si no se consigue, nadie quedaría conforme o estaría contento. Tenemos que levantar en este partido, para tener un buen cierre de torneo y luego, ver lo que sigue. Por supuesto que solamente ganando este equipo puede estar bien”.

El fracaso en caso de que no se avance a la siguiente instancia, que queden eliminados en este último partido del torneo regular el Mazatlán, estará dictado y aunque no le gusta esa palabra al ‘Pocho’, termina por aceptarlo porque no hay cómo salvarlos de eso.

“No me gusta mencionar esa palabra, pero obviamente no se conseguirían los objetivos que se trazaron antes de iniciar el campeonato, porque todo está armado para que este equipo pueda competir y pueda por supuesto quedar campeón. Si no ganamos todo eso se viene abajo, se tendría que reestructurar el equipo, tomar decisiones pero estamos siendo positivos, hemos dejado puntos importantes en el torneo y ganar en Mazatlán”.

