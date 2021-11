Tuca Ferretti se disculpa por sus polémicas declaraciones; Comisión Disciplinaria lo investiga

Ciudad de México.- La Comisión Disciplinaria de la Liga MX informó que abrirá una investigación contra Ricardo Ferretti tras las declaraciones de tinte homofóbico que emitió durante la conferencia de prensa al término del partido del 6 de noviembre entre su equipo FC Juárez y Tigres.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El entrenador brasileño podría recibir una fuerte sanción en los próximos días, una vez que la comisión concluya la averiguación del caso.

Después de este anuncio, el controversial 'Tuca' habló sobre la situación, pidiendo disculpas a quienes pudieron haberse sentido ofendidos con sus palabras.

Me manejo con señales de humo, no me actualizo en ciertas cosas. No tengo ningún problema homofóbico, siempre he sido una persona seria pero con la gente que tengo confianza soy muy bromista y cuento chistes, quiero interpretar que los chistes o cosas que antes decía ahora ya no son válidas", manifestó el director técnico brasileño.