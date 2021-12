Luis 'Koreano' Torres se canta listo para medirse ante el 'Borrego' Ávila en el Palenque de Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Se llevó a cabo la conferencia de prensa del evento de este próximo viernes 17 de diciembre en el Palenque de la Expo de Obregón, ‘Que truenen los Cueros’ en donde Luis Torres y Guillermo Ávila protagonizarán la velada en un combate a diez asaltos en la división de peso ligero.

El popular ‘Koreano’ regresa a casa después de una ausencia de dos años, y es justamente por eso que desea regalarle un gran espectáculo a todos sus aficionados, pero para tendrá que superar un experimentado ‘Borrego’ Ávila que entre sus palmares puede presumir que ha peleado con más de tres excampeones mundiales.

Estoy muy contento de regresar a Obregón, me preparé como nunca para este combate, sé que me mediré ante un gran rival, pero siempre el trabajo que hacemos en el gimnasio nos da la victoria y en esta ocasión no será la excepción”. Declaró Torres en la conferencia.