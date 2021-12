Expiloto de Fórmula 1 critica a 'Checo' Pérez por su "sucia" defensa ante Lewis Hamilton

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez ha recibido elogios por su gran defensa ante Lewis Hamilton en el Gran Premio de Abu Dabi, reduciendo la diferencia de ocho segundos entre el británico de Mercedes y su compañero de escudería Max Verstappen, quien terminó quedándose con el título mundial de la Fórmula 1.

No obstante, hubo alguien que no estuvo de acuerdo con dicha estrategia. Fue el expiloto francés Sébastien Bourdais, quien formó parte de Red Bull entre 2008 y 2009, quien criticó duramente al tapatío asegurando que no entiende como la gente "le aplaude por lo que hizo".

No puedo entender cómo Pérez puede estar contento consigo mismo. Reducir la velocidad a propósito y utilizar todos los trucos sucios para obstaculizar a Hamilton. Cero deportividad por parte de todo el equipo", dijo a través de Twitter, respondiendo al periodista Will Buxton, quien consideró que 'Checo’'tuvo una defensa sensacional.

Otro usuario de la red social cuestionó la opinión de Bourdais, quien le recordó que estaba en juego el campeonato de constructores de la Fórmula 1, con el equipo de Red Bull con una gran desventaja.

Sacrificaron completamente la carrera de Pérez para ponerlo en esa posición, perdiendo a propósito segundos por vuelta para impedirlo (el avance de Hamilton), mira de nuevo... No intentaba quedar por delante sino sólo frenar a Lewis el mayor tiempo posible", sentenció el francés.

