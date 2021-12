Julio César Chávez Jr. habla sobre la relación con su padre: "Como persona es muy negativo"

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Mientras se alista para su pelea de este sábado 18 de diciembre contra David Zegarra, Julio César Chávez Jr. habló sobre la relación que tiene con su padre.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El hijo de ‘La Leyenda’ manifestó las dificultades que ha enfrentado para seguir su carrera en el boxeo, llevando su apellido, y reveló cómo es el carácter de su padre y los tratos que recibió cuando comenzó a entrenar.

(Julio César Chávez) dice muchas cosas de mí y yo les voy a decir una cosa, así, en secreto: Los fans de mi papá lo adoran como boxeador, pero como persona, la verdad, es muy negativo", dijo en un video que publicó en redes sociales.

Cuando yo comencé a entrenar él tomaba mucho y me decía: 'Hey, cab…, tú qué onda. Eres jo… o qué, cab…'. Yo lo respetaba mucho y casi no hablaba, pero cuando lo hacía le decía: 'Me gusta el box'. Él no perdona nada de nada y yo no tengo nada con nadie, simplemente digo la verdad", agregó.

El pugilista de 35 años afirmó que él desea mantener una buena relación con su papá, pero que los chismes los han alejado; además, habló de sus hermanos.

"Yo me molesto, porque a mi papá lo distraen conmigo porque yo jamás lo molesto a él. Yo siempre he trabajado para estar bien con él, darle todo y no molestarlo", aseguró.

"Él dice cosas raras sobre mí porque, como me ven ahorita, yo estoy siempre con él o mejor, porque ahorita estoy dando el peso para la pelea. Mis hermanos dicen que soy el hijo consentido, pero porque ellos andan bien mal, son bien antreros. Mi papá nunca me ha visto mal", señaló.

Chávez Jr. se subirá al ring para pelear ante el peruano Zegarra en el Palenque de la Feria Ganadera de Culiacán, Sinaloa este sábado 18 de diciembre, la cual será transmitida a través de Tv Azteca.

Fuente: Récord.