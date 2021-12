Hugo Sánchez confiesa arrepentirse de firmar "ese maldito contrato" para dirigir a la Selección

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque Hugo Sánchez es recordado como uno de los mejores futbolistas en la historia de nuestro país, su paso como entrenador de la Selección Mexicana dejó mucho que desear luego que quedara fuera de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

El Pentapichichi aseguró que durante su gestión no recibió el apoyo necesario por parte de los directivos del futbol mexicano, luego de que aceptó dirigir al 'Tri' en tres categorías diferentes: la mayor, la preolímpica y la panamericana.

Dirigir tres selecciones a la vez es un suicidio y tristemente yo con tanta ilusión que tenía de dirigir a la Selección Mexicana que acepté, ya que sentí que tenía un grupo que me respaldaría, pero una cosa es el grupo que te apoya a ti y otra cosa es el grupo externo. Ese grupo son nuestros queridos directivos", expresó en una entrevista con Marca Claro.

El exjugador del Real Madrid aseguró que los directivos "lo que querían era quemarme", lo cual "consiguieron son la selección Preolímpica" en esa fatídica noche en Carson, California donde bajo su mandato, el combinado nacional quedó fuera de la justa olímpica a celebrarse en China.

"Yo no soy extranjero, no soy argentino, no soy escocés, no soy de otra nacionalidad como para que se me dé más apoyo. Soy mexicano y no se me ha dado el apoyo para dirigir el Mundial y eso por supuesto que no se los voy a perdonar nunca", afirmó.

Finalmente, Sánchez sentenció que el único arrepentimiento que tiene de su carrera deportiva es haber aceptado dirigir a la Selección.

El haber firmado ese contrato es de lo que me arrepiento en toda mi vida. Todo lo que hice como jugador, persona, todo lo que hago como hijo, hermano, novio, esposo y todo, no me arrepiento de nada; la única cosa que me arrepiento es haber firmado ese maldito contrato", dijo.

Sánchez Márquez debutó como entrenador de México en 2007, perdiendo 2-0 ante Estados Unidos, y dirigió 26 partidos hasta 2008, con marca de 13 ganados, nueve empatados y cuatro derrotas, con 45 goles a favor y 32 en contra.

