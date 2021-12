Nahuel Guzmán niega agresión contra Rayadas; asegura quería regalar el peluche

Monterrey, Nuevo León.- Luego de la polémica en la que se involucró Nahuel Guzmán, portero de Tigres, en la final de la Liga MX Femenil, el argentino respondió a las críticas de los aficionados.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y es que durante el medio tiempo del juego entre las felinas y las Rayadas, los asistentes al estadio Universitario se unieron para una buena causa, lanzando peluches que serán regalos para muchos niños de escasos recursos esta Navidad.

No obstante, Guzmán lanzó el suyo muy cerca de donde se encontraban las eventuales campeonas realizando ejercicios de calentamiento sobre la cancha, lo que levantó múltiples comentarios en internet.

A su llegada al complejo de Tigres, donde se harían las pruebas físicas de cara al Clausura 2022 varonil, Nahuel fue cuestionado sobre dicha acción, aclarando que su intención no era agredir a sus colegas.

Fue una casualidad que justo pasaran las chicas de Rayadas. No hubo intención. Ojalá a mí me tiraran peluches cuando voy a jugar a las canchas. Fue algo eventual, me iba a la cabina y llevé mi peluche y no quería quedarme sin aventarlo. Fue cuando salíamos todos porque ellas iban al vestidor", manifestó a los medios.