Ciudadano distinguido de Cajeme Luis Rubio lanza la primera bola en juego Yaquis frente a Mayos

Ciudad Obregón, Sonora. - En el quinto juego de la serie de playoffs ente los Yaquis de Ciudad Obregón y los Algodoneros de Guasave, el ciudadano distinguido Luis Enrique Rubio fue el encargado de lanzar la primera bola.

Rubio Murrieta acudió al estadio Yaquis acompañado de su familia; Su esposa Ana Maria y sus hijas Ana Luisa Y Luisa Fernanda Rubio Valdez.

El galardonado de la noche es un gran aficionado al beisbol y es un Yaquis de toda la vida, además fue jugador amateur en Liga Inter ejidal del valle del yaqui.

Me siento muy orgulloso de la gran invitación que me hizo la directiva, soy un apasionado al béisbol, no me la creo, es la primera vez que me toca lanzar la bola en un compromiso oficial y me siento privilegiado". Comentó Luis antes del lanzamiento.