Con vitamina C y ejercicio en la caminadora, Julio César Chávez le da 'knockout' al Covid-19

Ciudad de México.- Tras contagiarse de Covid-19, Julio César Chávez sobrelleva la enfermedad con muy buena cara, asegurando que sigue sin presentar síntomas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A través de un video de TikTok publicado por su hermano, Polo Chávez, el exboxeador informó a sus seguidores que pese a estar infectado con el coronavirus, se encuentra estable gracias a su buena alimentación.

Gracias a Dios, gracias a la vitamina C que tomo todos los días, me ha hecho un paro muy grande", expresó mientras se le ve en la corredora.

El Gran Campeón Mexicano reiteró en el video compartido en redes sociales que gracias a la vitamina C que consume diariamente y a su condición física, se ha sentido muy bien de salud y que no ha tenido mayores síntomas.

No he tenido síntomas de calentura, de tos, simplemente salí positivo... No es por echarle choro, pero gracias a esta vitamina C estoy sano. Gracias a Dios, gracias a mi entrenamiento, gracias a mi disciplina voy bien", señaló.