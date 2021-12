Exestrella de Tomateros de Culiacán confiesa la razón por la cual ya no juega en la LMP

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- El aficionado 'guinda' recuerda con gran expectativa al norteamericano Rico Noel, quien tuvo grandes glorias con los Tomateros de Culiacán.

La exestrella 'culichi' portó los colores del equipo capitalino desde la temporada 2014-2015; levantó tres títulos de la Liga Mexicana del Pacífico y representó a México en tres ocasiones en la Serie del Caribe.

A pesar de sus grandes resultados, llamó la atención que para la actual campaña Noel no fue presentado como uno de los cinco refuerzos de Benjamín Gil.

Ante esa situación el jardinero central dio a conocer la razón por la cual ya no se le ha visto jugar en el circuito invernal y es porque no llegó a un acuerdo con los mandatarios del club sinaloense y al final fue la misma directiva quien decidió no ficharlo.

Por otra parte, el estadounidense dice sentirse molesto ya que Culiacán tiene la carta de sus servicios y por esa razón no puede buscar cabía en otra organización.

Fuente: Al bat.