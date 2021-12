Robert Lewandowski y el mensaje para Messi: "Me gustaría que su declaración fuera honesta"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de una semana de que Lionel Messi se llevara su séptimo Balón de Oro por encima del favorito Robert Lewandowski, el futbolista polaco emitió un controversial mensaje con respecto a las palabras que su colega argentino dio en su discurso en la gala de entrega del reconocimiento.

La elección del jugador del PSG causó polémica luego de que el del Bayern Múnich ganara de todo con el equipo alemán, incluso Messi llegó a mencionar tras ganar el trofeo que otorga la revista France Football que Lewandowski también merecía uno.

Es una noche especial para mí. Es un honor pelear con Lewandowski, fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Fuiste justo ganador, tendrías que tenerlo en casa también", manifestó el exjugador del Barcelona.

Ahora, el polaco respondió a dicha declaración en una entrevista con el programa Moc Futbolu de su país natal, asegurando que "le entusiasmaba ganar el de 2020".

Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías", señaló el futbolista, a quien la pandemia de Covid-19 lo privó de obtener su primer Balón de Oro en 2020.

Aunque se dijo "triste" por no lograr el galardón, no demeritó el logro de Messi, a quien ve como un parámetro de buen nivel.

"Estar tan cerca, competir con Lionel Messi… por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala", manifestó.

