Miguel Berchelt y Óscar Valdez listos para dar el grito de guerra en Las Vegas

Las Vegas, Nevada, EUU.- Por fin, ya no hay tiempo de espera, y en cuestión de horas, una de las peleas más esperadas del mundo del boxeo se llevará a cabo. Miguel Berchelt y Óscar Valdez están listos para subirse al ring y demostrar quién es el mejor de México en la división Super Pluma.

El ‘Alacrán’ y Óscar, cumplieron con su primer reto que es dar el peso. Tanto el campeón como el retador registraron el límite de la categoría, marcado las 130 libras en el pesaje.

Mucho se ha hablado acerca de este combate, pero todo se resolverá en la burbuja de Las Vegas Nevada.

Miguel Berchelt pondrá en riesgo su campeonato mundial Super Pluma del Consejo Mundial de Boxeo en contra del exmonarca pluma Óscar Valdez.

Para este duelo el ‘Alacrán’ llega en mejor momento, ya que tiene seis defensas de su cinturón, teniendo victorias ante Takashi Miura, ‘Bandido’ Vargas, Miguel Román y Jasón Sosa. Mientras que el de Nogales Sonora, tendrá a penas su tercera pelea en los super plumas, ganándole en su más reciente presentación al boricua Jayson Vélez.

Además de los pugilistas, el choque de este sábado, también pondría definir al mejor entrenador mexicano del momento, por parte del campeón estará el sonorense Alfredo Caballero, mientras que Valdez recibirá las ordenes del popular Eddy Reynoso.

La pelea pinta para ser de las mejores del año, ya que siempre que dos mexicanos suban al ring a intercambiar golpes es sinónimo de espectáculo puro.

Además Berchelt y Valdez han prometido darle a los aficionados un gran duelo.

Estamos listos para subir al ring, Óscar me quiere quitar mi cinturón, pero no nos vamos a dejar, yo soy el campeón, yo soy el mejor, quiero demostrar que el ‘Alacrán’ es uno de los mejores del mundo, le vamos a volver a fracturar la mandíbula, solamente espero que no corra y que se ponga a pelear”. Dijo el campeón.