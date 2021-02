"Me tendieron una trampa": El árbitro Adalid Maganda respecto a la tarjeta roja y su despido

Ciudad de México, México.- Adalid Maganda fue despedido, de nueva cuenta, de la Comisión de Arbitraje. El silbante fue citado en dicha Comisión para según revisar sus videos, pero quienes lo recibieron fueron los abogados de la Federación Mexicana de Futbol para decirle que Arturo Brizio ya no lo quería ahí.

“Me tendieron una trampa. Me llamaron para decirme que revisaríamos mis videos, pero en vez de ver a los árbitros me recibieron los abogados ”, dijo para El Universal.

Me llamaron Mauricio Morales y Quetzalli Alvarado , pero no llegaron ellos sino los abogados, se me hace imperdonable que ellos se prestaran a esto”, continuó al respecto.

Las causas del despedido, a decir de los abogados, “es que según reprobé unas pruebas físicas y fallé en mi partido (Toluca-Querétaro). Cuando el mismo Brizio había dicho que solo había tenido un error”.

Maganda había tenido roces con Arturo Brizio, presidente de la Comisión, al acusarlo de insultos racistas cuando fue despedido por primera ocasión, lo que provocó que hicieron una huelga de hambre afuera de las instalaciones de la FMF para ser reinstalado.

Mi relación con Brizio era fría desde ese incidente, los abogados me dijeron que él ya no me quería, y lo peor es que no me dieron la cara, ni él, ni Íñigo. Esto es preocupante, México va a ser anfitrión del Mundial 2026 y a la FIFA no le gusta esto del racismo”.