Miguel Berchelt se encuentra fuera de peligro y promete regresar a la cima del boxeo

Las Vegas, Nevada. EUU. - Miguel el ‘Alacrán’ Berchelt cayó derrotado en el décimo episodio ante Óscar Valdez. Pero con todo y la sensación de perdido su título, el exmonarca prometió volver a la cima del boxeo.

Quiero decirles que estoy bien , no fue mi noche , sin duda me duele mucho en el alma , pero así es esto se gana y se pierde no es la primera vez que me caigo y estoy seguro que regresaré con más fuerza , gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo para mandarme un msj en verdad se aprecia !! Puro team Alacrán”. Escribió el exmonarca Super Pluma del CMB en sus redes sociales.