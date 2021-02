'Canelo' estalla contra Faitelson por culpa de Golovkin: "No salgan con sus chin..."

Ciudad de México.- El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez volvió a estallar contra los medios, en esta ocasión contra uno de sus más férreos detractores en la televisión deportiva, David Faitelson de ESPN, con quien enfureció tanto que lo dejó con la palabra en la boca, pues encolerizado, el jalisciense abandonó la entrevista.

Fue durante el programa A los Golpes que protagonizan el polémico periodista y Jorge Eduardo Sánchez, donde el boxeador que el próximo 27 de febrero enfrenta a Avni Yildirim, fue cuestionado entre otras cosas, sobre su próxima pelea y sobre un posible tercer combate ante Gennady Golovkin.

Fue justamente cuando le hablaron del boxeador kasajo que 'Canelo' perdió los estribos, primero con Jorge Eduardo Sánchez, a quien le respondió que "parece que lo tienen tatuado" y le recriminó por no reconocerle los logros que ha obtenido en los últimos años.

Ustedes tienen tatuado Golovkin en no sé dónde, nada más piensan en eso. Ya hice 24 rounds, no entiendo. Yo tengo otras metas en este momento. Subí de peso para ganar en las 175, luego bajé a 168 y ustedes no creen que esos son logros grandes", señaló 'Canelo'.