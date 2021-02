¿Rafael Nadal, cerca del retiro? El tenista no competirá en dos torneos por esta razón

Madrid, España.- El 2020 no pudo haber tenido peor inicio para el exnúmero uno del mundo del tenis, Rafael Nadal, pues el español que se quedó corto en el reciente Abierto de Australia, anunció primero que no participaría en el Torneo de Rotterdam, y posteriormente comunicó su baja de la competencia en Acapulco.

El mallorquín, de 34 años, que podría encontrarse en los últimos años de su carrera como tenista, viene arrastrando una lesión en la espalda que no le permitió competir como deseaba en Australia, y que lo llevó a la decisión de renunciar a participar en dos torneos siguientes.

También lee: Sorpresa en el Abierto de Australia: Rafael Nadal, eliminado en cuartos de Final

Pero Rotterdam no es la única competencia a la que Nadal ha tenido que renunciar por esos problemas de salud que lo aquejan, pues la leyenda del tenis anunció este viernes 26 de febrero que tampoco participará en Acapulco 2021.

Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo. Me encanta Acapulco, jugado los últimos 4 años, pero este año no ha sido posible. Ojalá en 2022!".