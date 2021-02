La Copa América se llevaría a cabo sin público en la ciudad de Bogotá

Bogotá, Colombia.- Un alto funcionario del Gobierno de Bogotá descartó el miércoles que el Estadio El Campín de la capital de Colombia pueda recibir público en la Copa América prevista para mediados de este año debido a la pandemia de coronavirus.

El torneo continental, con Colombia y Argentina como coanfitriones, iba a disputarse a mediados de 2020. La pandemia provocó que la Conmebol reprogramase el torneo alrededor de las mismas fechas este año, del 11 de junio al 10 de julio.

Luego de la postergación de 2020 a 2021, CONMEBOL todavía no anunció modificaciones en la programación de los partidos de la Copa América. pic.twitter.com/O7ZSglURC1

Pero los crecientes casos de Covid-19 son una permanente amenaza.

Nada me gustaría más que poder volver al estadio, pero debemos ser realistas, eso no va a pasar en un futuro cercano", dijo Gómez. "Bogotá, al igual que Colombia, no va a tener inmunidad de rebaño en este 2021".