"Venimos hacer historia": Gignac luego de llevar a Tigres a semifinales del Mundial de Clubes

Doha, Qatar.- Luego de que con un doblete suyo, los Tigres lograron derrotar al Ulsan de Corea del Sur para instalarse en las semifinales del Mundial de Clubes, el francés André-Pierre Gignac se dio el tiempo de saludar a un viejo conocido y expresar su sentir en una entrevista tras la finalización del encuentro.

Apenas se acercó a las cámaras, el delantero de Tigres que esta noche anotó un doblete que le dio la victoria y el pase a semifinales del Mundial de Clubes, comenzó a hablar en su idioma natal, el francés, para saludar a un viejo conocido, sin embargo el entrevistador le pidió hablar en español.

¿En español? A Rafique, espero que estés muy bien. Hace mucho que lo vi, jugamos juntos en Lorient y me dio muchos pases de goles, y yo también, entonces le mando un abrazo. Sé que está arriba, así que le mando un fuerte Abrazo".

Posteriormente, el francés fue cuestionado si le interesa obtener el título de goleo, a lo que Gignac contestó con la humildad que le caracteriza:

No me imagino nada. Vamos paso a paso, partido a partido, ya lo dije hace poco, vinimos a hacer historia aquí. Pasamos la primera ronda, no fue fácil, frente a un rival muy fuerte. Tuvimos el carácter de volver de un marcador 1-0". indicó.