Sergio Ramos enciende las alarmas en el Real Madrid; se ausentó del entrenamiento

Madrid, España.- La mañana de este viernes 5 de febrero, las alarmas se encendieron en el Real Madrid, luego de que el defensa español, Sergio Ramos, se ausentara de la última prueba previa al duelo frente al Huesca, aunque no se ha informada que es lo que sucedió con el zaguero.

El capitán madridista se había ausentado de los últimos encuentros del Real Madrid por una lesión en la rodilla izquierda que aparentemente había sanado, pues en los últimos días Ramos se entrenó de forma normal con el resto del equipo.

Te puede interesar: Eden Hazard: ¿Cuántas lesiones lleva el belga con la playera del Real Madrid?

Sin embargo, después de entrenarse con el grupo el miércoles y el jueves, Sergio Ramos no inició la sesión de trabajo en la Ciudad Real Madrid en los minutos abiertos a la presencia de las cámaras, lo creo cierta incertidumbre.

uD83DuDE2E ZIDANE: "Yo no sé nada de la renovación de @SergioRamos y vosotros tampoco". pic.twitter.com/CxykiwiqAI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 5, 2021

La situación de Sergio Ramos no hace más que elevar la preocupación de la afición madrilista, pues no es solo la lesión lo que los tiene en vilo, es también la situación contractual del defensa que no ha renovado con el Real Madrid.

También lee: ¡Sin llorar! Hasta el Real Madrid felicita a Cristiano Ronaldo por sus goles

Hace unos días, el propio zaguero español alimentó los rumores de su salid, luego de que una cuenta de Instagram publicará una foto que acompañó con un post que indicaba la molestia por el trato que le han dado a Ramos, a lo que el defensa correspondió con un like.

Fuente: Milenio